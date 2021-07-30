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Расписание украинцев на Олимпиаде 31 июля: болеем за Свитолину, Бухова, легкоатлетов

30 июля, 22:40

Сергей Шаховец

31 июля на Олимпиаде-2020 в Токио пройдет седьмой полноценный соревновательный день, определятся новые чемпионы и призеры летних Игр

Анна Рыжикова, Элина Свитолина и Владислав Бухов / Фото: Reuters

31 июля на Олимпиаде-2020 выступят 8 представителей Украины. Желаем успеха всем нашим спортсменам. Особые надежды связываем с Элиной Свиолиной, которая поборется за бронзовую медаль.

Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 31 июля

Украинцы на Олимпиаде 31 июля

Элина Свитолина в полуфинале Олимпиады / Фото: Reuters

Анна Рыжикова / Фото: Reuters

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Владислав Бухов / Фото: Getty Images

Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены медальные старты.

Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

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Источник: Сегодня|Спорт

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