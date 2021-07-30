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Олимпиада 2020 в Токио

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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 31 июля

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
30 июля, 21:54
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31 июля на Олимпийских играх в Токио будут разыграны медали в легкой атлетике, теннисе, фехтовании. А еще нас ждут соревнования по триатлону, стрельбе из лука, бадминтону
Элина Свитолина на Олимпиаде-2020
Элина Свитолина на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. Тем не менее в прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно будет увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Читайте также: Медальный зачет Олимпиады-2020 после седьмого дня

Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 31 июля:

  • 01:30. Триатлон
  • 03:00. Легкая атлетика
  • 04:30. Плавание
  • 06:00. Плавание
  • 06:20. Парусный спорт
  • 07.30. Прыжки на батуте
  • 09:30. Стрельба из лука
  • 10:30. Студия Олимпийские игры
  • 11:00. Футбол
  • 13:00. Легкая атлетика
  • 15:55. Повторы
  • 16:30. Студия Олимпийские игры
  • 18:20. Повторы
  • 21:30. Время Олимпийских игр
  • 21:50. Повторы

Владислав Бухов
Владислав Бухов

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Анна Рыжикова поборется за медаль в беге на 400 метров в барьерами
Анна Рыжикова поборется за медаль в беге на 400 метров в барьерами / Фото: Reuters

Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
19
10
11
40
2
flag Япония ЯпонияJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралия АвстралияAU
9
2
11
22
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
6
9
9
24
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нидерланды НидерландыNL
3
7
5
15
9
flag Франция ФранцияFR
3
5
5
13
10
flag Германия ГерманияDE
3
4
9
16
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Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
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1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
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