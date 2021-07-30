Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 31 июля

Элина Свитолина на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS
Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. Тем не менее в прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно будет увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.
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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 31 июля:
- 01:30. Триатлон
- 03:00. Легкая атлетика
- 04:30. Плавание
- 06:00. Плавание
- 06:20. Парусный спорт
- 07.30. Прыжки на батуте
- 09:30. Стрельба из лука
- 10:30. Студия Олимпийские игры
- 11:00. Футбол
- 13:00. Легкая атлетика
- 15:55. Повторы
- 16:30. Студия Олимпийские игры
- 18:20. Повторы
- 21:30. Время Олимпийских игр
- 21:50. Повторы
Владислав Бухов
Анна Рыжикова поборется за медаль в беге на 400 метров в барьерами / Фото: Reuters
Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.