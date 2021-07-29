Розклад українців на Олімпіаді 30 липня: вболіваємо за Костевич, Рейзліна та Романчука

Ігор Рейзлин і Олена Костевич / Фото: Reuters
30 липня на Олімпіаді-2020 виступлять 16 представників України. Особливі надії пов'язуємо з нашими медалістами.
Читайте також. Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 30 липня.
Українці на Олімпіаді 30 липня
03:00. Кульова стрільба. Жінки, малокаліберний пістолет 25 м (кваліфікація). Олена Костевич. Фінал о 08:00
05:25. Фехтування. Чоловіки, шпага, командні змагання. Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Анатолій Герей. Поєдинок за бронзу в 12:30. Фінал о 13:30
09:00. Стрибки у воду. Жінки, трамплін 3 м (попередній раунд). Вікторія Кесар, Анна Письменська
03:15. Легка атлетика. Чоловіки, стрибки у висоту (кваліфікація). Андрій Проценко
05:20. Легка атлетика. Чоловіки, метання диска (кваліфікація). Микита Нестеренко
13:05. Легка атлетика. Жінки, потрійний стрибок (кваліфікація). Ольга Саладуха
13:25. Легка атлетика. Жінки, штовхання ядра (кваліфікація). Ольга Голодна
14:12. Легка атлетика. Змішана естафета 4x400 (попередні забіги). Україна
05:00. Дзюдо. Чоловіки, понад 100 кг. Яків Хаммо
05:00. Дзюдо. Жінки, до 78 кг. Єлизавета Каланіна. Фінальний блок 11:00
06:03. Бокс. Жінки, до 69 кг. 1/4 фіналу. Анна Лисенко
13:14. Плавання. Чоловіки, 50 м в/c (попередні запливи). Владислав Бухов
14:23, 14:40. Плавання. Чоловіки, 1500 м в/c. Сергій Фролов, Михайло Романчук
Бронзовий призер Олімпіади Ігор Рейзлін / Фото: Reuters
Бронзовий призер Олімпіади Ігор Рейзлін / Фото: Reuters
Олена Костевич бореться за другу медаль / Фото: НОК України
Михайло Романчук на олімпійському п'єдесталі / Фото: REUTERS
Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.
Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
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