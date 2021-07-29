Розклад українців на Олімпіаді 30 липня: вболіваємо за Костевич, Рейзліна та Романчука

30 липня на Олімпіаді-2020 в Токіо пройде сьомий повноцінний змагальний день, визначаться нові чемпіони та призери літніх Ігор

Ігор Рейзлин і Олена Костевич / Фото: Reuters

30 липня на Олімпіаді-2020 виступлять 16 представників України. Особливі надії пов'язуємо з нашими медалістами.

Читайте також. Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 30 липня.

Українці на Олімпіаді 30 липня

03:00. Кульова стрільба. Жінки, малокаліберний пістолет 25 м (кваліфікація). Олена Костевич. Фінал о 08:00

05:25. Фехтування. Чоловіки, шпага, командні змагання. Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Анатолій Герей. Поєдинок за бронзу в 12:30. Фінал о 13:30

09:00. Стрибки у воду. Жінки, трамплін 3 м (попередній раунд). Вікторія Кесар, Анна Письменська

03:15. Легка атлетика. Чоловіки, стрибки у висоту (кваліфікація). Андрій Проценко

05:20. Легка атлетика. Чоловіки, метання диска (кваліфікація). Микита Нестеренко

13:05. Легка атлетика. Жінки, потрійний стрибок (кваліфікація). Ольга Саладуха

13:25. Легка атлетика. Жінки, штовхання ядра (кваліфікація). Ольга Голодна

14:12. Легка атлетика. Змішана естафета 4x400 (попередні забіги). Україна

05:00. Дзюдо. Чоловіки, понад 100 кг. Яків Хаммо

05:00. Дзюдо. Жінки, до 78 кг. Єлизавета Каланіна. Фінальний блок 11:00

06:03. Бокс. Жінки, до 69 кг. 1/4 фіналу. Анна Лисенко

13:14. Плавання. Чоловіки, 50 м в/c (попередні запливи). Владислав Бухов

14:23, 14:40. Плавання. Чоловіки, 1500 м в/c. Сергій Фролов, Михайло Романчук

Бронзовий призер Олімпіади Ігор Рейзлін / Фото: Reuters

Олена Костевич бореться за другу медаль / Фото: НОК України Реклама

Михайло Романчук на олімпійському п'єдесталі / Фото: REUTERS

Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.

Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.