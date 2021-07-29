Расписание украинцев на Олимпиаде 30 июля: болеем за Костевич, Рейзлина и Романчука

30 июля на Олимпиаде-2020 в Токио пройдет седьмой полноценный соревновательный день, определятся новые чемпионы и призеры летних Игр

Игорь Рейзлин и Елена Костевич / Фото: Reuters

30 июля на Олимпиаде-2020 выступит 16 представителей Украины. Особые надежды связываем с нашими медалистами.

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Украинцы на Олимпиаде 30 июля

03:00. Пулевая стрельба. Женщины, малокалиберный пистолет 25 м (квалификация). Елена Костевич. Финал в 08:00

05:25. Фехтование. Мужчины, шпага, командные соревнования. Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкар, Анатолий Герей. Поединок за бронзу в 12:30. Финал в 13:30

09:00. Прыжки в воду. Женщины, трамплин 3 м (предварительный раунд). Виктория Кесарь, Анна Письменская

03:15. Легкая атлетика. Мужчины, прыжки в высоту (квалификация). Андрей Проценко

05:20. Легкая атлетика. Мужчины, метание диска (квалификация). Никита Нестеренко

13:05. Легкая атлетика. Женщины, тройной прыжок (квалификация). Ольга Саладуха

13:25. Легкая атлетика. Женщины, толкание ядра (квалификация). Ольга Голодная

14:12. Легкая атлетика. Смешанная эстафета 4x 400 (предыдущие забеги). Украина

05:00. Дзюдо. Мужчины, более 100 кг. Яков Хаммо

05:00. Дзюдо. Женщины, до 78 кг. Елизавета Каланина. Финальный блок 11:00

06.03. Бокс. Женщины, до 69 кг. 1/4 финала. Анна Лысенко

13:14. Плавание. Мужчины, 50 м в/c (предварительные заплывы). Владислав Бухов

14:23, 14:40. Плавание. Мужчины, 1500 м в/c. Сергей Фролов, Михаил Романчук

Бронзовый призер Олимпиады Игорь Рейзлин / Фото: Reuters

Елена Костевич борется за вторую медаль / Фото: НОК Украины Реклама

Михаил Романчук на олимпийском пьедестале / Фото: REUTERS

Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены медальные старты.

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