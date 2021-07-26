Розклад українців на Олімпіаді 27 липня

У вівторок, 27 липня, на Олімпійських іграх в Токіо на старт вийдуть 10 представників України. Розклад стартів українців на Олімпіаді-2020

Еліна Світоліна і Олена Костевич виступлять у вівторок / Фото: Reuters

У цей день медаллю можуть розжитися Яна Беломоїна, Олена Костевич і Олег Омельчук, але двом останнім ще потрібно подолати кваліфікацію.

Читайте також: Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

Яна Беломоїна / Фото: Facebook

Реклама

УКРАЇНЦІ НА ОЛІМПІАДІ 27 ЛИПНЯ

03:00, 3:45 . Кульова Стрільба. Мікст, пневматичний пістолет 10 м (кваліфікація): Олена Костевич, Олег Омельчук . Фінал з 05.00.

. Кульова Стрільба. Мікст, пневматичний пістолет 10 м (кваліфікація): . Фінал з 05.00. З 5:00. Теніс. Жінки, одиночний розряд (раунд 3): Еліна Світоліна VS Марія Саккарі.

Теніс. Жінки, одиночний розряд (раунд 3): VS Марія Саккарі. 7:44. Стрільба з лука. Жінки (1/32 фіналу) Лідія Січенікова .

Стрільба з лука. Жінки (1/32 фіналу) . 7:20. Бадмінтон. Чоловіки, одиночний розряд (груповий раунд): Артем Почтарьов .

Бадмінтон. Чоловіки, одиночний розряд (груповий раунд): . 08:00. Веслувальний слалом. Жінки, K1 (півфінал): Вікторія Ус . Фінал о 10:15.

Веслувальний слалом. Жінки, K1 (півфінал): . Фінал о 10:15. 8:12. Бокс. Жінки (1/16 фіналу): Анна Лисенко (До 69 кг).

Бокс. Жінки (1/16 фіналу): (До 69 кг). 9.00. Майнтенбайк. Жінки, крос – кантрі: Яна Беломоїна.

Майнтенбайк. Жінки, крос – кантрі: Яна Беломоїна. 14:46. Плавання. Чоловіки, 800 м вільним стилем (попередні запливи): Михайло Романчук, Сергій Фролов.

Чемпіон Європи-2021 / Фото: Getty Images

Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені всі медальні старти.