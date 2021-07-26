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Розклад українців на Олімпіаді 27 липня

26 липня, 23:09

Олександр Трикіша

У вівторок, 27 липня, на Олімпійських іграх в Токіо на старт вийдуть 10 представників України. Розклад стартів українців на Олімпіаді-2020

Еліна Світоліна і Олена Костевич виступлять у вівторок / Фото: Reuters

У цей день медаллю можуть розжитися Яна Беломоїна, Олена Костевич і Олег Омельчук, але двом останнім ще потрібно подолати кваліфікацію.

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Яна Беломоїна / Фото: Facebook

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УКРАЇНЦІ НА ОЛІМПІАДІ 27 ЛИПНЯ

Чемпіон Європи-2021 / Фото: Getty Images

Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені всі медальні старти.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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