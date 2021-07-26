Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Расписание украинцев на Олимпиаде 27 июля

26 июля, 23:09

Александр Трикиша

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио на старт выйдут 10 представителей Украины. Расписание стартов украинцев на Олимпиаде-2020

Элина Свитолина и Елена Костевич выступят во вторник / Фото: Reuters

В этот день медалью могут разжиться Яна Беломоина, Елена Костевич и Олег Омельчук, но двум последним еще нужно преодолеть квалификацию.

Читайте также: Все украинские результаты Олимпиады-2020 в Токио

Яна Беломоина / Фото: Facebook

Реклама

УКРАИНЦЫ НА ОЛИМПИАДЕ 27 ИЮЛЯ

Чемпион Европы-2021 / Фото: Getty Images

Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены все медальные старты.

Новости на эту же тему:
расписание Олимпиада-2020 Украина на Олимпиаде-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама