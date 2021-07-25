Розклад українців на Олімпіаді 25 липня: коли почнуть Костевич, Зантарая та шпажисти

Ігор Рейзлин, Олена Костевич і Георгій Зантарая посперечаються за медалі
У неділю, 25 липня, на Іграх в Японії будуть розіграні 18 комплектів медалей. В цей день на Олімпіаді в Токіо на старт вийдуть 23 представники України. Раніше ми давали розклад Олімпіади-2020 на 25 липня.
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Українці на Олімпіаді 25 липня
3:00. Кульова стрільба. Жінки, пневматичний пістолет 10 м – Олена Костевич. Фінал в – 5:15.
3:00. Стендова стрільба. Жінки. Скит, 1-й день кваліфікації – Ірина Маловічко.
4:00. Спортивна гімнастика. Жінки, кваліфікація – Діана Варинська.
Діана Варинська / Фото: Instagram
4:00. Академічне веслування. Втішні заїзди. Двійка парна – Ігор Хмара/Станіслав Ковальов.
4:39. Стрільба з лука. Жінки. Команда, 1/8 фіналу – Україна (Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова) – Росія. Матч за бронзу – о 10:15. Фінал – о 10:40.
5:00. Теніс. Жінки. Пари, перше коло – Надія Кіченок/Людмила Кіченок – Саня Мірза/Анкіта Райна (Ізраїль)
5:00 – 8:30. Дзюдо. Чоловіки 66 кг – Георгій Зантарая. Фінальний блок з – 11:00.
/ Фото: AFP
5:55. Фехтування. Чоловіки, шпага – Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлин. Поєдинок за бронзу – в 14:20. Фінал – о 15:15.
7.00. Велоспорт. Жінки. Шосе, групова гонка – Валерія Кононенко.
7.00. Кульова стрільба. Чоловіки. Гвинтівка 10 м – Сергій Куліш, Олег Царьков. Фінал – о 9:30.
7:24. Бокс. Чоловіки. 1/16 фіналу, 63 кг – Ярослав Харциз – Давид Чалабаєв (Азербайджан).
8:00. Теніс. Жінки, перше коло. Еліна Світоліна – Лаура Зігезмунд (Німеччина).
8:27, 10:35. Каное-слалом. Жінки, 1-й і 2-й спуски – Вікторія Ус.
9:30. Настільний теніс. Жінки, друге коло – Маргарита Песоцька – Маника Батра (Індія).
Маргарита Песоцька – третя у Європі / Фото: Getty Images
11:00. Кінний спорт. 1-й день кваліфікації – Інна Логутенкова.
12.00. Бадмінтон. Жінки, груповий раунд – Марія Улітіна – Бей Вен Жанг (США).
12:40. Бадмінтон. Чоловіки, груповий раунд – Артем Почтарев – Ія Жи Лі (Малайзія).
13:07. Плавання. Жінки. 100 м на спині, кваліфікація – Дарина Зевіна.
/ Фото: Федерація плавання України
Раніше ми спробували спрогнозувати, від кого Україні чекати медаль Олімпіади-2020: ТОП-20 претендентів на п'єдестал в Токіо. Ми зібрали головних фаворитів Олімпійських ігор в Токіо у збірній України – від 15-річного стрибуна у воду Олексія Середи до тенісної прими Еліни Світоліної.
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