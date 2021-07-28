Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 29 липня

29 липня на Олімпійських іграх в Токіо будуть розіграні медалі в академічному веслуванні, плаванні, стендовій стрільбі, веслуванні на байдарках і каное, дзюдо, спортивній гімнастиці, фехтуванні, настільному тенісі. А ще нас чекають змагання з тенісу, волейболу та гандболу

Олімпіада-2020 в Токіо / Фото: Reuters

Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. Проте, в прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна буде побачити на каналі "UA: Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV .

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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 29 липня:

6:00 Дзюдо

8:00 Каное слалом, каяки

8:45 Стендова стрільба

9:40 Каное слалом, каяки

10:30 Студія Олімпійські ігри

11:00 Дзюдо

13:50 Спортивна гімнастика

15:40 Настільний теніс

16:20 Студія Олімпійські ігри

18:20 Повтори

22:00 Повтори

Еліна Світоліна – перша українка у півфіналі Олімпіади / Фото: Reuters

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Раніше ми давали розклад Олімпіади-2020 на 28 липня .

Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.

Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020 . Таблиця оновлюється після кожної медалі.