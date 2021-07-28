Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 29 июля

Олимпиада-2020 в Токио / Фото: Reuters
Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. Тем не менее, в прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно будет увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.
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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 29 июля:
- 06:00 Дзюдо
- 08:00 Каноэ слалом, каяки
- 08:45 Стендовая стрельба
- 09:40 Каноэ слалом, каяки
- 10:30 Студия Олимпийские игры
- 11:00 Дзюдо
- 13:50 Спортивная гимнастика
- 15:40 Настольный теннис
- 16:20 Студия Олимпийские игры
- 18:20 Повторы
- 22:00 Повторы
Элина Свитолина – первая украинка в полуфинале Олимпиады / Фото: Reuters
Ранее мы давали расписание Олимпиады-2020 на 28 июля.
Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены медальные старты.
Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.
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