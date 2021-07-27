Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 28 липня

28 липня на Олімпійських іграх в Токіо будуть розіграні медалі у велоспорті, дзюдо, кінний спорт і фехтуванні. А ще на нас чекають змагання з тенісу, баскетболу та академічного веслування

Олімпійське тату плавця Бреда Тенді / Фото: Reuters

Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. Проте в прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна буде побачити на каналі "UA:Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 28 липня:

2:00. Академічне веслування. Плавання

Академічне веслування. Плавання 4:35. Академічне веслування. Плавання. Дзюдо. Теніс

Академічне веслування. Плавання. Дзюдо. Теніс 5:40. Плавання. Дзюдо. Теніс.

Плавання. Дзюдо. Теніс. 7:05. Дзюдо

Дзюдо 08:00. Дзюдо. Велоспорт

Дзюдо. Велоспорт 10:30. Студія Олімпійські ігри

Студія Олімпійські ігри 11:00. Дзюдо

Дзюдо 13:30. Спортивна гімнастика

Спортивна гімнастика 16:00. Баскетбол

Баскетбол 18:20. Повтор

Еліна Світоліна стартувала в Токіо з перемоги / Фото: Reuters

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Раніше ми давали розклад Олімпіади-2020 на 28 липня.

Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.

Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.