Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 28 июля

Олимпийское тату пловца Брэда Тэнди / Фото: Reuters
Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. Тем не менее, в прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно будет увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.
Читайте также: Медальный зачет Олимпиады-2020 после пятого дня
Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 28 июля:
- 02:00. Академическая гребля. Плавание
- 04:35. Академическая гребля. Плавание. Дзюдо. Теннис
- 05:40. Плавание. Дзюдо. Теннис.
- 07:05. Дзюдо
- 08:00. Дзюдо. Велоспорт
- 10:30. Студия Олимпийские игры
- 11:00. Дзюдо
- 13:30. Спортивная гимнастика
- 16:00. Баскетбол
- 18:20. Повтор
Элина Свитолина стартовала в Токио с победы / Фото: Reuters
Ранее мы давали расписание Олимпиады-2020 на 28 июля.
Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены медальные старты.
Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.
Новости на эту же тему: