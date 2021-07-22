Розклад змагань першого дня Олімпіади-2020

У п'ятницю в Токіо відбудеться відкриття Олімпійських ігор, а також пройдуть перші змагання в академічному веслуванні та стрільбі з лука

Олімпійські кільця в Токіо / Фото: Reuters

У п'ятницю, 23 липня, офіційно стартують Олімпійські ігри в Токіо. О 14:00 за київським часом розпочнеться яскрава церемонія відкриття Олімпіади, а перед цим пройдуть змагання в академічному веслуванні та стрільбі з лука. Розклад першого дня Олімпіади-2020:

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АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ

2:30 чоловіки, одинак, опередні заїзди 3:30 жінки, одинак, попередні заїзди 4:30 чоловіки, двійка парна, попередні заїзди 5:00 жінки, двійка парна, попередні заїзди 5:30 чоловіки, четвірка парна, попередні заїзди 5:50 жінки, четвірка парна, попередні заїзди

СТРІЛЬБА З ЛУКА

3:00 жінки, особиста першість, посів 7:00 чоловіки, особиста першість, посів