В пятницу в Токио состоится открытие Олимпийских игр, а также пройдут первые соревнования в академической гребле и стрельбе из лука

Олимпийские кольца в Токио / Фото: Reuters

В пятницу, 23 июля, официально стартуют Олимпийские игры в Токио. В 14:00 по киевскому времени начнется яркая церемония открытия Олимпиады, а перед этим пройдут соревнования в академической гребле и стрельбе из лука. Расписание первого дня Олимпиады-2020:

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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

02:30 мужчины, одиночка, предварительные заезды 03:30 женщины, одиночка, предварительные заезды 04:30 мужчины, двойка парная, предварительные заезды 05:00 женщины, двойка парная, предварительные заезды 05:30 мужчины, четверка парная, предварительные заезды 05:50 женщины, четверка парная, предварительные заезды

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

03:00 женщины, личное первенство, посев 07:00 мужчины, личное первенство, посев