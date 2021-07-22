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Расписание первого дня Олимпиады-2020

22 июля, 22:18

Елена Павлова

В пятницу в Токио состоится открытие Олимпийских игр, а также пройдут первые соревнования в академической гребле и стрельбе из лука

Олимпийские кольца в Токио / Фото: Reuters

В пятницу, 23 июля, официально стартуют Олимпийские игры в Токио. В 14:00 по киевскому времени начнется яркая церемония открытия Олимпиады, а перед этим пройдут соревнования в академической гребле и стрельбе из лука. Расписание первого дня Олимпиады-2020:

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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

02:30мужчины, одиночка, предварительные заезды
03:30женщины, одиночка, предварительные заезды
04:30мужчины, двойка парная, предварительные заезды
05:00женщины, двойка парная, предварительные заезды
05:30мужчины, четверка парная, предварительные заезды
05:50женщины, четверка парная, предварительные заезды

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

03:00женщины, личное первенство, посев
07:00мужчины, личное первенство, посев

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