16 лютого розіграють медалі у слаломі / Фото: Reuters
16 лютого на Іграх-2022 розіграють нагороди у гірських лижах, фристайлі, лижних гонках, біатлоні та шорт-треку. Українські вболівальники пов'язують медальні надії з виступами у біатлоні та фристайлі.
Розклад медальних стартів 16 лютого на Олімпіаді-2022
Фристайл
- 04:26.
Слоуп-стайл, чоловіки
- 14.00.
Повітряна акробатика, чоловіки
Гірськолижний спорт
- 07:45.
Слалом, чоловіки
Біатлон
- 09:45.
Естафета, 4х6 км, жінки
Лижні гонки
- 11:15.
Командний спринт, класичний стиль, жінки.
- 11:40.
Командний спринт, класичний стиль, чоловіки
Шорт-трек
- 14:44.
Естафета, 5000 м, чоловіки
- 15:18.
1500 м, жінки
Ігри-2022 триватимуть до 20 лютого. Після 15 лютого у медальному заліку Олімпіади лідирує Норвегія.