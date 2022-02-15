15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Розклад медальних стартів 16 лютого на Олімпіаді-2022

Сергій Шаховець
15 лютого, 21:13
У середу, 16 лютого, на Олімпіаді-2022 у Пекіні розіграють вісім комплектів нагород у п'яти видах спорту. Розклад усіх медальних стартів дня

16 лютого розіграють медалі у слаломі / Фото: Reuters

16 лютого на Іграх-2022 розіграють нагороди у гірських лижах, фристайлі, лижних гонках, біатлоні та шорт-треку. Українські вболівальники пов'язують медальні надії з виступами у біатлоні та фристайлі.

Розклад медальних стартів 16 лютого на Олімпіаді-2022

Фристайл

  • 04:26. Слоуп-стайл, чоловіки
  • 14.00. Повітряна акробатика, чоловіки

Гірськолижний спорт

  • 07:45. Слалом, чоловіки

Біатлон

  • 09:45. Естафета, 4х6 км, жінки

Лижні гонки

  • 11:15. Командний спринт, класичний стиль, жінки.
  • 11:40. Командний спринт, класичний стиль, чоловіки

Шорт-трек

  • 14:44. Естафета, 5000 м, чоловіки
  • 15:18. 1500 м, жінки

Ігри-2022 триватимуть до 20 лютого. Після 15 лютого у медальному заліку Олімпіади лідирує Норвегія.

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