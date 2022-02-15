15 февраля 19’
ПСЖ 0
Реал 0
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
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Рух --
Колос --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Расписание медальных стартов 16 февраля на Олимпиаде-2022

Сергей Шаховец
15 февраля, 21:13
В среду, 16 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине разыграют восемь комплектов наград в пяти видах спорта. Расписание всех медальных стартов дня

16 февраля разыграют медали в слаломе / Фото: Reuters

16 февраля на Играх-2022 разыграют награды в горных лыжах, фристайле, лыжных гонках, биатлоне и шорт-треке. Украинские болельщики связывают медальные надежды с выступлениями в биатлоне и фристайле.

Расписание медальных стартов 16 февраля на Олимпиаде-2022

Фристайл

  • 04:26. Слоуп-стайл, мужчины
  • 14:00. Воздушная акробатика, мужчины

Горнолыжный спорт

  • 07:45. Слалом, мужчины

Биатлон

  • 09:45. Эстафета, 4х6 км, женщины

Лыжные гонки

  • 11:15. Командный спринт, классический стиль, женщины
  • 11:40. Командный спринт, классический стиль, мужчины

Шорт-трек

  • 14:44. Эстафета, 5000 м, мужчины
  • 15:18. 1500 м, женщины

Игры-2022 продлятся до 20 февраля. После 15 февраля в медальном зачете Олимпиады лидирует Норвегия.

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