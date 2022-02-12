Сьогодні у Джими ще одна спроба вибороти медаль / Фото: REUTERS

13 лютого у Пекіні-2022 розіграють нагороди у гірських лижах, лижних гонках, біатлоні, шорт-треку та ковзанярському спорті. Надії України пов'язані з біатлонними пасьютами.

Розклад медальних стартів 13 лютого на Олімпіаді-2022

Гірські лижі

4:15, 7:45 Гігантський слалом, чоловіки

Лижні гонки

9:00 Естафета, чоловіки

Біатлон

11:00 Гонка переслідування, жінки

11:00 Гонка переслідування, жінки 12:45 Гонка переслідування, чоловіки

Шорт-трек

13:44 Естафета, жінки

13:44 Естафета, жінки 14:14 500 м, чоловіки

Ковзанярський спорт

15:56 500 м, жінки

Надії України – Джима і Підручний / Фото: Reuters

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Нагадаємо, Ігри-2022 триватимуть до 20 лютого. За перемогу у медальному заліку борються Німеччина та Норвегія.

Медальний залік Ігор після 12 лютого