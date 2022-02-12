12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед 1
Саутгемптон 1
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі 2
Палмейрас 1
12 лютого 19:00
Наполі 1
Інтер 1
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Розклад медальних стартів 13 лютого на Олімпіаді

Олег Люлька
12 лютого, 22:01
У неділю, 13 лютого, на зимових Іграх-2022 у Пекіні розіграють сім комплектів медалей у п'яти видах спорту

Сьогодні у Джими ще одна спроба вибороти медаль / Фото: REUTERS

13 лютого у Пекіні-2022 розіграють нагороди у гірських лижах, лижних гонках, біатлоні, шорт-треку та ковзанярському спорті. Надії України пов'язані з біатлонними пасьютами.

Розклад медальних стартів 13 лютого на Олімпіаді-2022

Гірські лижі

  • 4:15, 7:45 Гігантський слалом, чоловіки

Лижні гонки

  • 9:00 Естафета, чоловіки

Біатлон

  • 11:00 Гонка переслідування, жінки
  • 12:45 Гонка переслідування, чоловіки

Шорт-трек

  • 13:44 Естафета, жінки
  • 14:14 500 м, чоловіки

Ковзанярський спорт

  • 15:56 500 м, жінки

Надії України – Джима і Підручний / Фото: Reuters

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Нагадаємо, Ігри-2022 триватимуть до 20 лютого. За перемогу у медальному заліку борються Німеччина та Норвегія.

Медальний залік Ігор після 12 лютого