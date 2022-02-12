Сьогодні у Джими ще одна спроба вибороти медаль / Фото: REUTERS
13 лютого у Пекіні-2022 розіграють нагороди у гірських лижах, лижних гонках, біатлоні, шорт-треку та ковзанярському спорті. Надії України пов'язані з біатлонними пасьютами.
Розклад медальних стартів 13 лютого на Олімпіаді-2022
Гірські лижі
4:15, 7:45 Гігантський слалом, чоловіки
Лижні гонки
9:00 Естафета, чоловіки
Біатлон
11:00 Гонка переслідування, жінки 12:45 Гонка переслідування, чоловіки
Шорт-трек
13:44 Естафета, жінки 14:14 500 м, чоловіки
Ковзанярський спорт
15:56 500 м, жінки
Надії України – Джима і Підручний / Фото: Reuters
Нагадаємо, Ігри-2022 триватимуть до 20 лютого. За перемогу у медальному заліку борються Німеччина та Норвегія.