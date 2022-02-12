12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед 1
Саутгемптон 1
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси 2
Палмейрас 1
12 февраля 19:00
Наполи 1
Интер 1
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Расписание медальных стартов 13 февраля на Олимпиаде

Олег Люлька
12 февраля, 22:01
В воскресенье, 13 февраля, на зимних Играх-2022 в Пекине разыграют семь комплектов медалей в пяти видах спорта

Сегодня у Джимы новая попытка завоевать медаль / Фото: REUTERS

13 февраля в Пекине-2022 разыграют награды в горных лыжах, лыжных гонках, биатлоне, шорт-треке и конькобежном спорте. Надежды Украины связаны с биатлонными пасьютами.

Расписание медальных стартов 13 февраля на Олимпиаде-2022

Горные лыжи

  • 4:15, 7:45 Гигантский слалом, мужчины

Лыжные гонки

  • 9:00 Эстафета, мужчины

Биатлон

  • 11:00 Гонка преследования, женщины
  • 12:45 Гонка преследования, мужчины

Шорт-трек

  • 13:44 Эстафета, женщины
  • 14:14 500 м, мужчины

Конькобежный спорт

  • 15:56 500 м, женщины

Надежды Украины – Джима и Пидручный / Фото: Reuters

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Напомним, Игры-2022 продлятся до 20 февраля. За победу в медальном зачете сражаются Германия и Норвегия.

Медальный зачет Игр после 12 февраля