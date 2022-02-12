Сегодня у Джимы новая попытка завоевать медаль / Фото: REUTERS
13 февраля в Пекине-2022 разыграют награды в горных лыжах, лыжных гонках, биатлоне, шорт-треке и конькобежном спорте. Надежды Украины связаны с биатлонными пасьютами.
Расписание медальных стартов 13 февраля на Олимпиаде-2022
Горные лыжи
4:15, 7:45 Гигантский слалом, мужчины
Лыжные гонки
9:00 Эстафета, мужчины
Биатлон
11:00 Гонка преследования, женщины 12:45 Гонка преследования, мужчины
Шорт-трек
13:44 Эстафета, женщины 14:14 500 м, мужчины
Конькобежный спорт
15:56 500 м, женщины
Надежды Украины – Джима и Пидручный / Фото: Reuters
Напомним, Игры-2022 продлятся до 20 февраля. За победу в медальном зачете сражаются Германия и Норвегия.