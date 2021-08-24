Розклад і результати матчів Ліги чемпіонів 24 серпня

Похід за трофеєм розпочинається / Фото: AFP

Сьогодні пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів спробує Бенфіка Романа Яремчука, а також Ференцварош, за який виступають Ігор Харатін і Олександр Зубков.

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22:00 Лудогорец (Болгарія) – Мальме (Швеція)

перший матч – 0:2

прохід: 5.80 – 1.14

22:00 ПСВ (Нідерланди) – Бенфіка (Португалія)

Перший матч: 1:2

прохід: 2.45 – 1.55

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22:00 Ференцварош (Угорщина) – Янг Бойз (Швейцарія)

Перший матч: 2:3

прохід: 4.20 – 1.23

Нагадаємо, що з цього сезону УЄФА скасував правило виїзного гола, так що в разі рівності в рахунку за підсумками двох матчів команди гратимуть додатковий час.

Вже відомі 26 учасників групового етапу Ліги чемпіонів. Жеребкування відбудеться 26 серпня.