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Розклад і результати матчів Ліги чемпіонів 24 серпня

Олександр Трикіша
24 серпня, 16:14
У вівторок, 24 серпня, відбудуться три матчі у відповідь плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. За підсумками цих зустрічей визначаться володарі путівок в груповий етап турніру

Похід за трофеєм розпочинається / Фото: AFP

Сьогодні пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів спробує Бенфіка Романа Яремчука, а також Ференцварош, за який виступають Ігор Харатін і Олександр Зубков.

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22:00 Лудогорец (Болгарія) – Мальме (Швеція)
перший матч – 0:2
прохід: 5.80 – 1.14

22:00 ПСВ (Нідерланди) – Бенфіка (Португалія)
Перший матч: 1:2
прохід: 2.45 – 1.55

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22:00 Ференцварош (Угорщина) – Янг Бойз (Швейцарія)
Перший матч: 2:3
прохід: 4.20 – 1.23

Нагадаємо, що з цього сезону УЄФА скасував правило виїзного гола, так що в разі рівності в рахунку за підсумками двох матчів команди гратимуть додатковий час.

Вже відомі 26 учасників групового етапу Ліги чемпіонів. Жеребкування відбудеться 26 серпня.

  • Челсі (Англія)
  • Вільярреал (Іспанія)
  • Атлетіко (Іспанія)
  • Манчестер Сіті (Англія)
  • Баварія (Німеччина)
  • Інтер (Італія)
  • Лілль (Франція)
  • Спортинг (Португалія)
  • Реал (Іспанія)
  • Барселона, Іспанія)
  • Ювентус (Італія)
  • Манчестер Юнайтед (Англія)
  • Парі Сен-Жермен (Франція)
  • Ліверпуль (Англія)
  • Севілья (Іспанія)
  • Боруссія Д (Німеччина)
  • Порту (Португалія)
  • Аякс (Нідерланди)
  • Лейпциг (Німеччина)
  • Аталанта (Італія)
  • Зеніт (Росія)
  • Бешикташ (Туреччина)
  • Динамо К (Україна)
  • Брюгге (Бельгія)
  • Мілан (Італія)
  • Вольфсбург (Німеччина)

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