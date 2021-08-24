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Расписание и результаты матчей Лиги чемпионов 24 августа

Александр Трикиша
24 августа, 16:14
Во вторник, 24 августа, состоятся три ответных матча плей-офф раунда квалификации лиги чемпионов. По итогам этих встреч определятся обладатели путевок в групповой этап турнира

Поход за трофеем начинается / Фото: AFP

Сегодня пробиться в групповой этап Лиги чемпионов попытается Бенфика Романа Яремчука, а также Ференцварош, за который выступают Игорь Харатин и Александр Зубков.

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22:00 Лудогорец (Болгария) – Мальме (Швеция)
Первый матч – 0:2
Проход: 5.80 – 1.14

22:00 ПСВ (Нидерланды) – Бенфика (Португалия)
Первый матч: 1:2
Проход: 2.45 – 1.55

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22:00 Ференцварош (Венгрия) – Янг Бойз (Швейцария)
Первый матч: 2:3
Проход: 4.20 – 1.23

Напомним, что с этого сезона УЕФА отменил правило выездного гола, так что в случае равенства в счете по итогам двух матчей команды будут играть дополнительное время.

Уже известны 26 участников группового этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 26 августа.

  • Челси (Англия)
  • Вильярреал (Испания)
  • Атлетико (Испания)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Бавария (Германия)
  • Интер (Италия)
  • Лилль (Франция)
  • Спортинг (Португалия)
  • Реал (Испания)
  • Барселона (Испания)
  • Ювентус (Италия)
  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Пари Сен-Жермен (Франция)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Севилья (Испания)
  • Боруссия Д (Германия)
  • Порту (Португалия)
  • Аякс (Нидерланды)
  • Лейпциг (Германия)
  • Аталанта (Италия)
  • Зенит (Россия)
  • Бешикташ (Турция)
  • Динамо К (Украина)
  • Брюгге (Бельгия)
  • Милан (Италия)
  • Вольфсбург (Германия)

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