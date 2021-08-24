Расписание и результаты матчей Лиги чемпионов 24 августа

Поход за трофеем начинается / Фото: AFP
Сегодня пробиться в групповой этап Лиги чемпионов попытается Бенфика Романа Яремчука, а также Ференцварош, за который выступают Игорь Харатин и Александр Зубков.
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Напомним, что с этого сезона УЕФА отменил правило выездного гола, так что в случае равенства в счете по итогам двух матчей команды будут играть дополнительное время.
Уже известны 26 участников группового этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 26 августа.
- Челси (Англия)
- Вильярреал (Испания)
- Атлетико (Испания)
- Манчестер Сити (Англия)
- Бавария (Германия)
- Интер (Италия)
- Лилль (Франция)
- Спортинг (Португалия)
- Реал (Испания)
- Барселона (Испания)
- Ювентус (Италия)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Пари Сен-Жермен (Франция)
- Ливерпуль (Англия)
- Севилья (Испания)
- Боруссия Д (Германия)
- Порту (Португалия)
- Аякс (Нидерланды)
- Лейпциг (Германия)
- Аталанта (Италия)
- Зенит (Россия)
- Бешикташ (Турция)
- Динамо К (Украина)
- Брюгге (Бельгия)
- Милан (Италия)
- Вольфсбург (Германия)