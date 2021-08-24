Расписание и результаты матчей Лиги чемпионов 24 августа

Поход за трофеем начинается / Фото: AFP

Сегодня пробиться в групповой этап Лиги чемпионов попытается Бенфика Романа Яремчука, а также Ференцварош, за который выступают Игорь Харатин и Александр Зубков.

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22:00 Лудогорец (Болгария) – Мальме (Швеция)

Первый матч – 0:2

Проход: 5.80 – 1.14

22:00 ПСВ (Нидерланды) – Бенфика (Португалия)

Первый матч: 1:2

Проход: 2.45 – 1.55

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22:00 Ференцварош (Венгрия) – Янг Бойз (Швейцария)

Первый матч: 2:3

Проход: 4.20 – 1.23

Напомним, что с этого сезона УЕФА отменил правило выездного гола, так что в случае равенства в счете по итогам двух матчей команды будут играть дополнительное время.

Уже известны 26 участников группового этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 26 августа.