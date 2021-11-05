Розклад та результати 14-го туру чемпіонату України

В центральному матчі туру зустрінуться Динамо та Ворскла / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Цього вікенду в чемпіонаті України з футболу пройдуть поєдинки 14-го туру Прем'єр-ліги. Нижче – розклад та час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, результати ігор та актуальна турнірна таблиця.

Читайте також: Однієї Зорі мало: Україна втратила шанс наздогнати Росію у рейтингу УЄФА

Реклама

П'ятниця, 5 листопада

19:30 Олександрія – Металіст 1925

ТБ: Футбол-1, OLL.TV

Букмекери: 1.87 – 3.50 – 4.00

Субота, 6 листопада

Реклама

14:00 Мінай – Маріуполь

ТБ: Футбол-2, OLL.TV

Букмекери: 2.00 – 3.50 – 3.40

17:00 Динамо – Ворскла

ТБ: 2+2

Букмекери: 1.38 – 4.80 – 7.50

19:30 Чорноморець – Рух

ТБ: Футбол-2, OLL.TV

Букмекери: 2.55 – 3.50 – 2.50

Реклама

Неділя, 7 листопада

14:00 Інгулець – Дніпро-1

ТБ: Футбол-1, OLL.TV

Букмекери: 5.50 – 3.90 – 1.58

17:00 Зоря – Верес

ТБ: УНІАН

Букмекери: 1.61 – 3.75 – 5.50

17:00 Колос – Шахтар

ТБ: Футбол-1, OLL.TV

Букмекери: 14.00 – 5.25 – 1.24

19:30 Львів – Десна

ТБ: Футбол-1, OLL.TV

Букмекери: 3.20 – 3.20 – 2.25