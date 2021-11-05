Расписание и результаты 14 тура чемпионата Украины

В центральном матче тура встретятся Динамо и Ворскла / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 14-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Пятница, 5 ноября

19:30 Александрия – Металлист 1925

ТВ: Футбол-1, OLL.TV

Букмекеры: 1.87 – 3.50 – 4.00

Суббота, 6 ноября

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14:00 Минай – Мариуполь

ТВ: Футбол-2, OLL.TV

Букмекеры: 2.00 – 3.50 – 3.40

17:00 Динамо – Ворскла

ТВ: 2+2

Букмекеры: 1.38 – 4.80 – 7.50

19:30 Черноморец – Рух

ТВ: Футбол-2, OLL.TV

Букмекеры: 2.55 – 3.50 – 2.50

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Воскресенье, 7 ноября

14:00 Ингулец – Днепр-1

ТВ: Футбол-1, OLL.TV

Букмекеры: 5.50 – 3.90 – 1.58

17:00 Заря – Верес

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 1.61 – 3.75 – 5.50

17:00 Колос – Шахтер

ТВ: Футбол-1, OLL.TV

Букмекеры: 14.00 – 5.25 – 1.24

19:30 Львов – Десна

ТВ: Футбол-1, OLL.TV

Букмекеры: 3.20 – 3.20 – 2.25