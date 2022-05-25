28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
25 травня 22:00 Онлайн
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
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Рашисти за все заплатять. УАФ виставить рахунок окупантам за розбомблені стадіони

Сергій Шаховець
25 травня, 15:59
Футбольна інфраструктура України постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. На її відновлення знадобляться великі кошти

Павелко ініціював позов проти Росії за шкоду спортивній інфраструктурі / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська асоціація футболу планує подати позов до Європейського суду з прав людини для компенсації збитків, завданих російськими військами українському футболу. Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

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"Зараз УАФ з усіма суб’єктами українського футболу готує юридичний позов до Російської Федерації за збитки, що завдала війна нашому футбольному життю. Я впевнений, що ми відпрацюємо з нашими міжнародними юридичними партнерами та аудиторськими партнерами потужну позицію щодо РФ і збитків, які завдала війна українському футболу.

Я впевнений, що запропонована юридична платформа надасть можливість відстоювати в усіх міжнародних судах відшкодування збитків, яких завдала нам Російська Федерація у війні, яку вона принесла до нашого дому.

Упевнений, що всі суб’єкти українського футболу, об’єднавшись, нададуть усю потрібну інформацію, щоб наші юристи могли опрацювати всі ці питання. Позови, які буде подано до ЄСПЛ та міжнародних судів, обов’язково будуть переможними, і ми відшкодуємо збитки, які завдала Російська Федерація нашому українському футболу", – сказав Андрій Павелко в інтерв'ю каналу Футбол 1/2/3.

Окупанти розбомбили стадіон "Сонячний" у Харкові / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що внаслідок бомбардувань російсько-фашистських військ були знищені стадіони у Чернігові, Харкові, Бородянці, Ірпені, Маріуполі та низці інших українських міст. Крім того, окупанти зруйнували футбольні бази, на яких команди проводили тренувальні збори.

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Російські нацисти повністю зруйнували стадіон чернігівської Десни / Фото: Колаж: Сьогодні