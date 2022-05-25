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Рома --
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Франция --
Дания --
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Бельгия --
Нидерланды --
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Ирландия --
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Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
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Рашисты за все заплатят. УАФ выставит счет оккупантам за разбомбленные стадионы

Сергей Шаховец
25 мая, 15:59
Футбольная инфраструктура Украины пострадала в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации. Для ее восстановления понадобятся большие средства

Павелко инициировал иск против России за ущерб спортивной инфраструктуре / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская ассоциация футбола планирует подать иск в Европейский суд по правам человека для компенсации ущерба, нанесенного российскими войсками украинскому футболу. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

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"Сейчас УАФ со всеми субъектами украинского футбола готовит юридический иск к Российской Федерации за ущерб, нанесенный войной нашей футбольной жизни. Я уверен, что мы отработаем с нашими международными юридическими партнерами и аудиторскими партнерами мощную позицию по отношению к РФ и убыткам, которые нанесла война украинскому футболу.

Я уверен, что предложенная юридическая платформа позволит отстаивать во всех международных судах возмещение ущерба, нанесенного нам Российской Федерацией в войне, которую она принесла в наш дом.

Уверен, что все субъекты украинского футбола, объединившись, предоставят всю необходимую информацию, чтобы наши юристы могли проработать все эти вопросы. Иски, которые будут поданы в ЕСПЧ и международные суды, обязательно будут победными, и мы возместим ущерб, который нанесла Российская Федерация нашему украинскому футболу", – сказал Андрей Павелко в интервью каналу Футбол 1/2/3.

Оккупанты разбомбили стадион "Солнечный" в Харькове / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что в результате бомбардировок российско-фашистских войск были уничтожены стадионы в Чернигове, Харькове, Бородянке, Ирпене, Мариуполе и ряде других украинских городов. Кроме того, оккупанты разрушили футбольные базы, на которых команды проводили тренировочные сборы.

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Российские нацисты полностью разрушили стадион черниговской Десны / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня