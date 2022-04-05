Рашисти розстріляли друга футболіста збірної України

Віктор Коваленко втратив під час війни свого друга / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні, Instagram

Українські легіонери, які виступають у чемпіонатах Європи, виконують надзвичайно важливу місію – вони розповідають усьому світу правду про війну в Україні. Півзахисник Спеції Віктор Коваленко в інтерв'ю Gazzetta dello Sport поділився своєю трагічною історією.

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"У мене залишилося фото друга. Він п'ять днів ховався в укритті, а потім спробував втекти. Він сів у машину з братом та дівчиною. На першому ж блокпосту російські військові зупинили машину та вбили двох чоловіків. Не повернули навіть тіла для поховання. Дівчину протримали три години, а потім відпустили. Вона тікала з криками про допомогу", – сказав Коваленко.

Зазначимо, що в окупованому рашистами Херсоні, де народився Віктор Коваленко, залишилися його батьки. Футболіст закликав бізнесменів бути гуманними та не піднімати ціни на критично важливі продукти у його рідному місті.

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Нагадаємо, що сьогодні відбудуться перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів. За онлайн-трансляцією поєдинку Манчестер Сіті – Атлетіко стежте на нашому сайті.