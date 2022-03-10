Рашистам не місце у спорті. Російського гімнаста з літерою "Z" мають дискваліфікувати

Російський гімнаст має бути дискваліфікований за пропаганду війни / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Коли розпочався повномасштабний наступ російсько-фашистських військ за підтримки Білорусі, українські гімнасти вирушили до Дохи на етап Кубка світу зі спортивної гімнастики.

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У Досі українці вибороли шість нагород, у тому числі золото на паралельних брусах. Під час церемонії нагородження стався неприємний інцидент за участі спортсмена із країни-агресора.

Разом із українцем Іллею Ковтуном, який завоював золоту медаль, на п'єдестал вийшов росіянин Іван Куляк, який на грудях мав літеру "Z" – символ військової агресії Росії на території України.

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Тренер українських гімнастів Ірина Надюк прокоментувала провокацію рашистського спортсмена.

"Ми взагалі не помітили цього знака на його формі. Здивувалися лише, чому на нагородження Іван вийшов не у спортивному костюмі, а у формі змагання, що заборонено правилами FIG. Вже після того, як нас забрали на допінг-тестування, нам відправляли фото з акцентом на знак у росіянина. Ми були в шоці. Ми надто людяно поставилися до всієї делегації і цього спортсмена. Вони цього не заслуговують взагалі. Думаю, юнака повинні назавжди усунути від усіх міжнародних змагань", – сказала Ірина в інтерв'ю Суспільне.Спорт.

Ганебним вчинком відзначився російський гімнаст Іван Куляк / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Раніше інцидент за участю гімнаста-провокатора із РФ прокоментувала Марина Бех-Романчук.

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"А потім говоритимуть, що спорт поза політикою. Ганьба цьому дурному хлопцеві. Мізків мабуть тільки на це і вистачило", – написала Бех-Романчук.