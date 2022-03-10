Рашистам не место в спорте. Российского гимнаста с буквой "Z" должны дисквалифицировать

Российский гимнаст должен быть дисквалифицирован за пропаганду войны / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Когда началось полномасштабное наступление российско-фашистких войск при поддержке Беларуси, украинские гимнасты отправились в Доху на этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

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В Дохе украинцы завоевали шесть наград, в том числе золото на параллельных брусьях. Во время церемонии награждении произошел неприятный инцидент с участием спортсмена из страны-агрессора.

Вместе с украинцем Ильей Ковтуном, который завоевал золотую медаль, на пьедестал вышел россиянин Иван Куляк, на груди имевший букву "Z" – символ военной агрессии России на территории Украины.

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Тренер украинских гимнастов Ирина Надюк прокомментировала провокацию рашистского спортсмена.

"Мы вообще не заметили этого знака на его форме. Удивились только, почему на награждение Иван вышел не в спортивном костюме, а в соревновательной форме, что запрещено правилами FIG. Уже после того, как нас забрали на допинг-тестирование, нам стали отправлять фото с акцентом на знак у россиянина. Мы были в шоке. Мы слишком человечно отнеслись ко всей делегации и этому спортсмену. Они этого не заслуживают вообще. Думаю, юношу должны навсегда отстранить от всех международных соревнований", – сказала Ирина в интервью Суспильне.Спорт.

Позорным поступком отметился российский гимнаст Иван Куляк / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Ранее инцидент с участие гимнаста-провокатора из РФ прокомментировала Марина Бех-Романчук.

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"А потом будут говорить, что спорт вне политики. Позор этому глупому парню. Мозгов видимо только на это и хватило", – написала Бех-Романчук.