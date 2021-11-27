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Динамо --
Зоря --
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Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
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П'ять на п'ять, вбивали лежачого: найжахливіший бій в історії MMA (відео)

Андрій Трофімов
27 листопада, 19:29
Під час змагань зі змішаних єдиноборств у Польщі в клітці мало не сталося вбивство – це був реальний поєдинок без правил

Побиття без правил по-польски / Фото: Колаж: Сьогодні

Польща продовжує кошмарити світ своїми турнірами зі змішаних єдиноборств. Нещодавно там влаштували міжгендерний бій – чоловік нокаутував жінку.

А тепер у рамках польського турніру "Війна 3" відбувся бій п'ять на п'ять – в одній клітці опинилося десять бійців і три рефері. І награною постановкою тут і не пахло.

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Це стало зрозуміло, коли двоє бійців у чорному взяли в коробочку одного в білому і почали його лупцювати, поваливши на підлогу. А потім, уже лежачого, почав лупити кулаками той, що був над ним, завдавши десяток жорстоких ударів у голову, поки, нарешті, не втрутився один із рефері.

Щастя, що обійшлося без смерті. У клітці мало не сталося вбивство. Благо, побитий боєць незабаром зумів підвестися на ноги.

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Загалом бій п'ять на п'ять тривав трохи більше хвилини та завершився перемогою "чорних", якою особливо тішилася ефектна білявка на трибунах.

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Тим часом користувачі соцмереж активно обговорюють те, що відбувалося в клітці.

"Те, що сталося після 17-ї секунди, було замахом на вбивство у чистому вигляді. Трьох рефері для такого бою явно замало", – написав один із уболівальників.

Раніше битва двох росіян завершилась брутальним нокаутом за дев'ять секунд.