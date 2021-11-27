27 ноября 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 ноября 17:00
Черноморец 0
Десна 1
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости MMA

Пять на пять, убивали лежачего: самый жуткий бой в истории MMA (видео)

Андрей Трофимов
27 ноября, 19:29
Во время соревнований по смешанным единоборствам в Польше в клетке едва не произошло убийство – это был реальный поединок без правил

Избиение без правил по-польски / Фото: Коллаж: Сегодня

Польша продолжает кошмарить мир своими турнирами по смешанным единоборствам. Недавно там устроили межгендерный бой – мужчина нокаутировал женщину.

А теперь в рамках польского турнира "Война 3" состоялась схватка пять на пять – в одной клетке оказалось десять бойцов и три рефери. И наигранной постановкой тут и не пахло.

Реклама

Это стало понятно, когда двое бойцов в черном взяли в коробочку одного в белом и принялись его дубасить, повалив на пол. А затем, уже лежачего, стал лупить кулаками тот, что верху, нанеся десяток жестоких ударов в голову, пока, наконец, не вмешался один из рефери.

Счастье, что обошлось без летального исхода. В клетке едва не произошло убийство. Благо, избитый боец вскоре сумел подняться на ноги.

Реклама

В целом бой пять на пять продолжался чуть более минуты и завершился победой "черных", которой особо радовалась эффектная блондинка на трибунах.

Реклама

Между тем пользователи соцсетей активно обсуждают происходившее в клетке.

"То, что случилось после 17-й секунды, было покушением на убийство в чистом виде. Трех рефери для такого боя явно мало", – написал один из болельщиков.

Ранее битва двух россиян завершилась брутальным нокаутом за девять секунд.