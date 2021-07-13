Пузата хата: Зінченко розвеселив друзів знімком з вагітною дружиною

Гравець збірної України Олександр Зінченко похвалився в соцмережах фотографією з відпустки, він сфотографувався з Владою біля басейну, пара чекає первістка

Зінченко скоро стане батьком / Фото: Instagram

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко після Євро-2020 поїхав у відпустку. Футболіст проводить канікули разом з дружиною, яка скоро народить первістка.

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Зінченко опублікував фото з Владою на тлі басейну. Його підписники по-доброму почали жартувати в коментарях: "Пузата хата", – написав один. "Ось він твій кубок, Саню", – відповів інший. "Зінченкіньо", – на бразильський манер придумали прізвисько дитині друзі футболіста.

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Раніше ми писали, що вагітна дружина влаштувала Зінченку допит після Кіпру. "Чому ти бив пенальті?" – цікавилася Влада. Цей гол футболіст присвятив своїй дружині і майбутній дитині.

Дивіться гол Олександра у ворота Кіпру: