Пузата хата: Зінченко розвеселив друзів знімком з вагітною дружиною

Зінченко скоро стане батьком / Фото: Instagram
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко після Євро-2020 поїхав у відпустку. Футболіст проводить канікули разом з дружиною, яка скоро народить первістка.
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Зінченко опублікував фото з Владою на тлі басейну. Його підписники по-доброму почали жартувати в коментарях: "Пузата хата", – написав один. "Ось він твій кубок, Саню", – відповів інший. "Зінченкіньо", – на бразильський манер придумали прізвисько дитині друзі футболіста.
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Раніше ми писали, що вагітна дружина влаштувала Зінченку допит після Кіпру. "Чому ти бив пенальті?" – цікавилася Влада. Цей гол футболіст присвятив своїй дружині і майбутній дитині.
Дивіться гол Олександра у ворота Кіпру:
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