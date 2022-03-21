Путінські пропагандисти змінили картинку матчу Реал – Барселона через війну в Україні (фото)

Підлабузники Путіна змінюють відеоряд футбольних матчів, щоб приховати правду про вторгнення в Україну

Російська пропаганда втручається в усі сфери діяльності. "Спорт поза політикою" точно не для країни-агресорки – так було, є і буде.

Черговим показовим промиванням мозку стала трансляція Ель-Класіко, в якому Барселона знищила Реал на "Сантьяго Бернабеу". Весь світ цілий матч бачив фразу "Stop invasion" ("Зупиніть вторгнення") поряд з плашком рахунку, але не Росія.

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Офіційний російський транслятор "Okko" її приховав, розмістивши на цьому місці підпис "LaLiga". Таким чином, рашисти показують свою слабкість і боягузство навіть у спортивній сфері!

Трансляція в Україні:

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Трансляція у Росії:

Пропаганда, переважно через ТБ, є єдиним ключем управління громадянами. Тому багато спортивних організацій та змагання йдуть з російського ринку.

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Нагадаємо, що раніше у Росії прибрали прапори України з трансляції матчу Ліги Європи. Тоді у поєдинку Вест Хем – Севілья гол Андрія Ярмоленка приніс лондонцям прохід до 1/4 фіналу.