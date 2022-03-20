Приниження майбутніх чемпіонів! Барселона знищила Реал на "Сантьяго Бернабеу" (відео)

Каталонська команда пофеєрила в лігві ворога і зуміла відправити у ворота Тібо Куртуа аж чотири м'ячі

Ферран Торрес, Дембеле та Обамеянг розібрали на запчастини команду Карло Анчелотті / Фото: Getty Images

В Іспанії відбулося довгоочікуване Ель-Класіко. Реал приймав Барселону у матчі 29 туру Ла Ліги. Поєдинок першого кола на "Камп Ноу" завершився перемогою мадридців із рахунком 2:1.

Щоправда тоді команду тренував ще Рональд Куман, а сама Барса просідала в середині турнірної таблиці. Дуже багато чого змінилося з приходом Хаві у листопаді.

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"Блаугранас" не лише повернулися у боротьбу за місце у ЛЧ, а й зайняли позицію у ТОП-4. Щоправда, золоті амбіції команді були не під силу, Реал встиг створити солідний гандикап. Втім, каталонці серйозно налаштувалися на принципове протистояння і зуміли осадити мадридців.

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Гості з перших хвилин захопили ініціативу на "Сантьяго Бернабеу" та до перерви встигли двічі засмутити Тібо Куртуа. Причому, обидва рази головою (Обамеянг та Араухо) з подачі Дембеле.

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Реал готовий був відіграватися у другому таймі, але каталонці приголомшили суперника вже на старті, забивши ще два м'ячі за 6 хвилин. Продовжив свою феєрію Обамеянг, який допоміг відзначитись Феррану Торресу, після чого сам оформив дубль.

Анчелотті намагався освіжити гру в атаці, проте без Бензема "бланкос" виглядали беззубо. Перемога дозволила Барселоні наздогнати Атлетіко та піднятися на 3 місце. Реал же продовжує впевнено лідирувати в чемпіонаті, Севілья відстає аж на 9 балів.

Реал – Барселона 0:4

Голи: Обамеянг, 29, Араухо, 38, Ферран Торрес, 47, Обамеянг, 53.

Реал : Куртуа – Карвахаль (Маріано Діас, 46), Мілітао, Начо (Лукас Васкес, 63), Алаба – Модріч, Каземіро, Кроос (Камавінга, 46), Вальверде – Вінісіус, Родріго (Асенсіо, 63).

Барселона: тер Штеген – Араухо, Піке, Ерік Гарсія, Альба (Дані Алвес, 86)- Бускетс, Френкі Де Йонг (Гаві, 71), Педрі (Ніко, 86) – Дембеле (Траоре, 80), Обамеянг (Депай, 71), Ферран Торрес.

Жовті картки: Кроос, Модріч, Камавінга, Лукас Васкес – Френкі Де Йонг, Бускетс, Альба, Ніко.