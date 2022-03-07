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Путіна та його друга вигнали з його улюбленого виду спорту

Андрій Трофімов
7 березня, 12:52
Агресор перестав бути почесним президентом Міжнародної федерації дзюдо та послом організації

Весь цивілізований світ засуджує агресію Путіна / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

За розв'язану проти України війну російського президента Путіна усунули з усіх посад у Міжнародній федерації дзюдо. Такі ж санкції були застосовані і проти Аркадія Ротенберга – людини з найближчого оточення Путіна.

"Міжнародна федерація дзюдо повідомляє, що Володимира Путіна та Аркадія Ротенберга усунули з усіх посад, які вони обіймали в організації, – йдеться у повідомленні IJF.

Раніше федерація призупинила повноваження Путіна як почесного президента і посла. Ротенберг також обіймає посаду голови правління федерації хокею Росії.

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Дзюдо – один із улюблених видів спорту Путіна (майстер спорту, чемпіон області).

У перші дні війни Путіна позбавили чорного пояса з тхеквондо. Від агресора, який пішов повномасштабною війною на Україну, продовжує відвертатись цивілізований світ – як від прокаженого.