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Путина и его друга изгнали из его любимого вида спорта

Андрей Трофимов
7 марта, 12:52
Агрессор перестал быть почетным президентом Международной федерации дзюдо и послом организации

Весь цивилизованный мир осуждает агрессию Путина / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

За развязанную против Украины войну российского президента Путина отстранили от всех должностей в Международной федерации дзюдо. Такие же санции были применены и против Аркатия Ротенберга – человека из ближайшего окружения Путина.

"Международная федерация дзюдо сообщает, что Владимира Путина и Аркадия Ротенберга устранили со всех должностей, которые они занимали в организации, – говорится в сообщении IJF.

Ранее федерация приостановила полномочия Путина в качестве почетного президента и посла. Ротенберг также занимает пост главы правления федерации хоккея России.

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Дзюдо – один из любимых видов спорта Путина (мастер спорта, чемпион области).

В первые дни войны Путина лишили черного пояса по тхэквондо. От агрессора, который пошел полномасштабной войной на Украину, продолжает отворачиваться цивилизованный мир – как от прокаженного.