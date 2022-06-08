8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Путін зізнався, що був надто кволим для київського Динамо

Олексій Андрейцев
8 червня, 14:52
Півзахисник Віктор Путін не зумів закріпитися у Києві і всю кар'єру грає у Польщі, а тепер допомагає своїй країні у війні з російським диктатором

Віктор Путін зневажає свого однофамільця / Фото: Колаж: Сьогодні

Український півзахисник польського клубу Унія Тарнув відчуває підвищений інтерес. І не через футбол. Його прізвище – Путін. Віктор Путін. І зараз він цілком міг грати у київському Динамо. Але...

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"У Динамо була велика конкуренція. На той момент, на зламі дитячого та дорослого футболу, я був слабенький фізично – худенький і маленький. Мені цього не вистачило, щоб кудись пробитися.

Мабуть, мені потрібно було ще два-три роки, щоб зміцніти і влитися у дорослий футбол. Але у такому клубі, як Динамо, часу не дають", – сказав Путін в інтерв'ю SportArena.

Футболіст не залишився осторонь лиха, з яким зіткнулася Україна. Він займається питаннями перевезення гуманітарних вантажів до України.

"Путін стільки наробив зла, що тепер доводиться добром "врівноважувати" прізвище. Намагаюся допомагати своєму народові, – каже Віктор.

27-річний Віктор Путін народився на Херсонщині. Займався у школі Динамо. Але всю кар'єру виступає у Польщі.

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Після початку війни фанати Унії підтримали українського футболіста, вони вивісили банер: "Не кожен Путін ворог. Вікторе, ми з тобою".

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Хоча трапляються й інші випадки. На одному з матчів, коли оголосили його прізвище, фанати почали скандувати: Ruska kurwa. Але Віктор на них не ображається.