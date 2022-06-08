8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
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Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
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Путин признался, что был слишком хилым для киевского Динамо

Алексей Андрейцев
8 июня, 14:52
Полузащитник Виктор Путин не сумел закрепиться в Киеве и всю карьеру играет в Польше, а теперь помогает своей стране в войне с российским диктатором

Виктор Путин презирает своего однофамильца / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский полузащитник польского клуба Уния Тарнув чувствует к себе повышенный интерес. И не из-за футбола. Его фамилия – Путин. Виктор Путин. И сейчас он вполне мог играть в киевском Динамо. Но...

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"В Динамо была большая конкуренция. На тот момент, на переломе детского и взрослого футбола, я был слабенький физически – худенький и маленький. Мне этого не хватило, чтобы куда-то пробиться.

Пожалуй, мне требовалось еще два-три года, чтобы окрепнуть и влиться во взрослый футбол. Но в таком клубе, как Динамо, времени не дают", – сказал Путин в интервью SportArena.

Футболист не остался в стороне от беды, с которой столкнулась Украина. Он занимается вопросами перевозки гуманитарных грузов в Украину.

"Путин столько наделал зла, что теперь приходится добром "уравновешивать" фамилию. Стараюсь помогать своему народу, – говорит Виктор.

27-летний Виктор Путин родился в Херсонской области. Занимался в школе Динамо. Но всю карьеру выступает в Польше.

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После начала войны фанаты Унии поддержали украинского футболиста, они вывесили баннер: "Не каждый Путин враг. Виктор, мы с тобой".

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Хотя бывают и другие случаи. На одном из матчей, когда объявили его фамилию, болельщики начали скандировать: Ruska kurwa. Но Виктор на них не обижается.