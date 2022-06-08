Путин признался, что был слишком хилым для киевского Динамо

Виктор Путин презирает своего однофамильца / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский полузащитник польского клуба Уния Тарнув чувствует к себе повышенный интерес. И не из-за футбола. Его фамилия – Путин. Виктор Путин. И сейчас он вполне мог играть в киевском Динамо. Но...

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"В Динамо была большая конкуренция. На тот момент, на переломе детского и взрослого футбола, я был слабенький физически – худенький и маленький. Мне этого не хватило, чтобы куда-то пробиться. Пожалуй, мне требовалось еще два-три года, чтобы окрепнуть и влиться во взрослый футбол. Но в таком клубе, как Динамо, времени не дают", – сказал Путин в интервью SportArena.

Футболист не остался в стороне от беды, с которой столкнулась Украина. Он занимается вопросами перевозки гуманитарных грузов в Украину.

"Путин столько наделал зла, что теперь приходится добром "уравновешивать" фамилию. Стараюсь помогать своему народу, – говорит Виктор.

27-летний Виктор Путин родился в Херсонской области. Занимался в школе Динамо. Но всю карьеру выступает в Польше.

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После начала войны фанаты Унии поддержали украинского футболиста, они вывесили баннер: "Не каждый Путин враг. Виктор, мы с тобой".

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Хотя бывают и другие случаи. На одном из матчей, когда объявили его фамилию, болельщики начали скандировать: Ruska kurwa. Но Виктор на них не обижается.