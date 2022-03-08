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"Путін-ху*ло перетворив життя українців на пекло". Футболіст Шахтаря пообіцяв помсту диктатору

Сергій Шаховець
8 березня, 13:37
Захисник донецького Шахтаря Віктор Корнієнко не покинув Україну, а всіма силами допомагає ЗСУ здолати російських загарбників

Віктор Корнієнко зараз на рідній Полтавщині / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Віктор Корнієнко розповів, як змінилося його життя після вторгнення рашистських військ на територію України.

"Знаходився у Києві вдома. Спали собі спокійно, і о 5 ранку спрацювала тривога. Ми подивилися у вікно і побачили, що всі люди бігають, автомобілі кудись поспішають. Здійнявся кіпіш. Ми теж не розгубилися, дістали валізу і перші речі, що потрапили на очі, зібрали, поїхали за місто до Боярки. Сиділи там три дні у бомбосховищі.

Розуміли, що все з кожним днем ​​гірше та гірше, але ризикнули і поїхали додому до Полтави. Тут усі рідні. Ми приїхали і з першого дня моя ініціатива була допомагати теробороні, всім військовим, а також діткам. Щодня ми їздимо по блокпостах, військових комісаріатах. Збираємо та купуємо все найнеобхідніше, починаючи від продуктів і закінчуючи екіпіруванням. Дітям речі, іграшки, їжа та памперси. Якось так.

/ Фото: Instagram

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Військові на блокпостах впізнають та дякують за допомогу. Складно дивитися на те, що відбувається в Україні, адже страждають цивільні. Гине багато невинних дітей та жінок. Але ми повинні стояти до кінця і впоратися із цими російськими окупантами.

Найбільше шокує, що буквально за годину Путін-ху*ло перетворив життя українців на пекло. Людям доводиться ховатися та виживати. Усі їхні плани на майбутнє він зруйнував. Але ми вистоїмо за свою Батьківщину до кінця і винищимо цих тварюк", – запевнив Корнієнко у коментарі Суспільне.

Віктор Корнієнко / Фото: Instagram

Раніше ми повідомляли, що внаслідок обстрілів загинув дитячий тренер донецького Шахтаря. Його вбив уламок російського снаряда.