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"Путин-ху*ло превратил жизнь украинцев в ад". Футболист Шахтера пообещал месть диктатору

Сергей Шаховец
8 марта, 13:37
Защитник донецкого Шахтера Виктор Корниенко не покинул Украину, а всеми силами помогает ВСУ одолеть российских захватчиков

Виктор Корниенко сейчас на родной Полтавщине / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Виктор Корниенко рассказал, как изменилась его жизнь после вторжения рашистских войск на территорию Украины.

"Находился в Киеве дома. Спали себе спокойно, и в 5 утра сработала тревога. Мы посмотрели в окно и увидели, что все люди бегают, автомобили куда-то спешат. Поднялся кипиш. Мы тоже не растерялись, достали чемодан и первые вещи, которые попались на глаза, собрали, поехали за город в Боярку. Сидели там три дня в бомбоубежище.

Понимали, что все с каждым днем ​​хуже и хуже, но рискнули и поехали домой в Полтаву. Здесь все родные. Мы приехали, и с первого дня моя инициатива была помогать терробороне, всем военным, а также деткам. Каждый день мы ездим по блокпостам, военным комиссариатам. Собираем и покупаем все самое необходимое, начиная от продуктов и заканчивая экипировкой. Детям вещи, игрушки, еда и памперсы. Как-то так.

/ Фото: Instagram

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Военные на блокпостах узнают и благодарят за помощь. Сложно смотреть на происходящее в Украине, ведь страдают гражданские. Погибает много невинных детей и женщин. Но мы должны стоять до конца и справиться с этими русскими оккупантами.

Больше всего шокирует, что буквально за час Путин-ху*ло превратил жизнь украинцев в ад. Людям приходится прятаться и выживать. Все их планы на будущее он разрушил. Но мы выстоим за свою Родину до конца и истребим этих тварей", – заверил Корниенко в комментарии Суспільне.

Виктор Корниенко / Фото: Instagram

Ранее мы сообщали, что в результате обстрелов погиб детский тренер донецкого Шахтера. Его убил осколок российского снаряда.