Путін – ху*ло й убивця. Відповідь екс-гравця Карпат колишньому одноклубнику із Сербії

Колишній одноклубник Габовди – Тубич, виявився шанувальником Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Більшість представників спортивної спільноти згуртувалися навколо України у її боротьбі проти агресора. Але є серед спортсменів такі, хто підтримує політику військового злочинця Путіна.

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Серед них виявився сербський захисник Неманія Тубіч, який раніше виступав у складі львівських Карпат. Юрій Габовда розкритикував позицію свого колишнього одноклубника, що поклонявся кривавому маніяку Путіну.

"Грав я з багатьма сербами. Кополовець казав, що серби допомагають із гуманітаркою. Я йому написав: "Мішань, ти нічого не переплутав?" Як можна сидіти на двох стільцях? Передавати гуманітарку та не висловлювати громадянську позицію. Адже вони в Україні грали. Здається, у Сербії немає такої цензури, як у Росії та Білорусі. Вони можуть це робити.

Наприклад, Німанія Тубіч. Я згадав, як у 2019 році прокоментував якесь його повідомлення у соцмережі на честь Росії та Путіна. Пишу: "Путін ху*ло, він убивця". А Тубіч написав, що Путін – бог. Мене просто накрило. Зараз я теж йому написав, він прочитав і не відповів", – сказав Габовда в інтерв'ю каналу Football Hub.

Юрій Габовда / Фото: Instagram

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Раніше ми повідомляли, як баскетболісти белградської Црвени Звезда відмовилися взяти до рук синьо-жовте полотно з написом "Зупиніть війну". Лише один баскетболіст сербської команди знайшов у собі мужність висловитись проти дій команди.

"Усій нашій команді сказали не чіпати прапор перед матчем. Я хотів би пояснити, що не підтримую війну та хочу миру", – заявив після матчу Аарон Вайт.