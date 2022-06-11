Путін – х*йло! На президента Росії одягли презерватив (фото)

Вболівальники збірної України передали "привіт" Володимиру Путіну

Сьогодні у Лодзі збірна України зіграла номінально домашній матч Ліги націй. Команда Олександра Петракова розгромила Вірменію з рахунком 3:0.

На трибунах зібралося багато любителів футболу з Польщі, а також біженці з України, які прийшли підтримати співвітчизників. Крім того, фанати провели кумедну акцію.

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Під час гри на трибунах вивісили банер з написом "Stop War" ("Зупиніть війну"), поряд з яким був зображений фюрер РФ Володимир Путін. Глава окупантів був поміщений усередину презервативу.

Можливо, саме так уболівальники натякнули, що Путін – х*йло і саме у презервативі йому й місце. Ще одним трактуванням є натяк на ізоляцію російського президента від усього світу через геноцид в Україні.

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Нагадаємо, що збірна України поки що йде без втрат у Лізі націй, очолюючи свою групу в Дивізіоні В. Наступний матч "синьо-жовті" також проведуть у Лодзі. 14 червня підопічні Петракова воюють з Ірландією. Минула зустріч команд у Дубліні завершилася нашою мінімальною перемогою.