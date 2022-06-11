11 червня 21:45 Про матч
Нідерланди 2
Польща 2
11 червня 21:45 Про матч
Уельс 1
Бельгія 1
11 червня 21:45 Про матч
Англія 0
Італія 0
11 червня 21:45 Про матч
Угорщина 1
Німеччина 1
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Путін – х*йло! На президента Росії одягли презерватив (фото)

Андрій Трофімов
11 червня, 23:12
Фанати збірної України показали креативний банер з зображенням російського фюрера та закликом зупинити війну

Вболівальники збірної України передали "привіт" Володимиру Путіну

Сьогодні у Лодзі збірна України зіграла номінально домашній матч Ліги націй. Команда Олександра Петракова розгромила Вірменію з рахунком 3:0.

На трибунах зібралося багато любителів футболу з Польщі, а також біженці з України, які прийшли підтримати співвітчизників. Крім того, фанати провели кумедну акцію.

Реклама

Під час гри на трибунах вивісили банер з написом "Stop War" ("Зупиніть війну"), поряд з яким був зображений фюрер РФ Володимир Путін. Глава окупантів був поміщений усередину презервативу.

Можливо, саме так уболівальники натякнули, що Путін – х*йло і саме у презервативі йому й місце. Ще одним трактуванням є натяк на ізоляцію російського президента від усього світу через геноцид в Україні.

Реклама

Читайте також: П'ятов завершив кар'єру у збірній та побив рекорд Шовковського

Нагадаємо, що збірна України поки що йде без втрат у Лізі націй, очолюючи свою групу в Дивізіоні В. Наступний матч "синьо-жовті" також проведуть у Лодзі. 14 червня підопічні Петракова воюють з Ірландією. Минула зустріч команд у Дубліні завершилася нашою мінімальною перемогою.