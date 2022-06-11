11 июня 16:00 О матче
Украина 3
Армения 0
11 июня 19:00
Ирландия 3
Шотландия 0
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Путин – х*йло! На президента России надели презерватив (фото)

Анатолий Дерека
11 июня, 23:12
Фанаты сборной Украины показали креативный баннер с изображением российского фюрера и призывом остановить войну

Болельщики сборной Украины передали "привет" Владимиру Путину

Сегодня в Лодзе сборная Украины сыграла номинально домашний матч Лиги наций. Команда Александра Петракова разгромила Армению со счетом 3:0.

На трибунах собрались многие любители футбола из Польши, а также беженцы из Украины, которые пришли поддержать соотечественников. Кроме того, фанаты провели забавную акцию.

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Во время игры на трибунах вывесили баннер с надписью "Stop War" ("Остановите войну"), рядом с которой был изображен фюрер РФ Владимир Путин. Глава оккупантов был помещен внутрь презерватива.

Возможно, именно так болельщики намекнули, что Путин – х*йло и именно в презервативе ему и место. Также еще одной трактовкой является намек на изоляцию российского президента от всего мира из-за геноцида в Украине.

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Напомним, что сборная Украины пока идет без потерь в Лиге наций, возглавляя свою группу в Дивизионе В. Следующий матч "сине-желтые" также проведут в Лодзи. 14 июня подопечные Петракова сразятся с Ирландией. Прошлая встреча команд в Дублине завершилась нашей минимальной победой.