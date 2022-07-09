Порожнє місце. Федерація фігурного катання відреагувала на виступ Петренка у Сочі

Федерація фігурного катання України прибрала Петренка зі свого сайту / Фото: Колаж: Сьогодні

Віце-президент Федерації фігурного катання України Віктор Петренко зіграв одну з ролей у виставі на льоду "Червоненька квіточка", яка відбулася у російському Сочі.

Уродженець Одеси знехтував пам'яттю загиблих українців у війні, яку розв'язала Росія.

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Українська федерація фігурного катання відреагувала на вчинок віце-президента і вилучила зі свого сайту фото Віктора Петренка, який входив до президії організації.

Офіційної заяви УФФК наразі немає.

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Віктор Петренко обіймав посаду другого віце-президента Української федерації фігурного катання. До його обов'язків входила координація міжнародної діяльності федерації.

Віктор Петренко живе біля Нью-Джерсі, у США, але й в Україні, за його словами, проводить чимало часу. При цьому консультує фігуристів із різних країн.

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На момент початку війни Петренко перебував в Україні. Знаменитий український фігурист у своєму Instagram виклав єдиний пост із фразою "Ні війні".