Пустое место. Федерация фигурного катания отреагировала на выступление Петренко в Сочи

Федерация фигурного катания Украины убрала Петренко со своего сайта / Фото: Коллаж: Сегодня

Вице-президент Федерации фигурного катания Украины Виктор Петренко сыграл одну из ролей в представлении на льду "Аленький цветочек", который состоялся в российском Сочи.

Уроженец Одессы пренебрег памятью погибших украинцев в войне, которую развязала Россия.

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Украинская федерация фигурного катания отреагировала на поступок вице-президента и удалила со своего сайта фото Виктора Петренко, который входил в президиум организации.

Официального заявления УФФК пока нет.

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Виктор Петренко занимал пост второго вице-президента Украинской федерации фигурного катания. В его обязанности входила координация международной деятельности федерации.

Виктор Петренко живет около Нью-Джерси, в США, но и в Украине, по его словам, проводит достаточно много времени. При этом консультирует фигуристов из различных стран.

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На момент начала войны Петренко находился в Украине. Знаменитый украинский фигурист в своем Instagram выложил единственный пост с фразой "Нет войне".