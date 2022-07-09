Наплевал на тысячи смертей. Олимпийский чемпион выступил в шоу жены Пескова

Вице-президент Федерации фигурного катания Украины Виктор Петренко принял участие в ледовом шоу, которое состоялось в российском Сочи

Виктор Петренко принял участие в ледовом шоу в Сочи / Фото: Коллаж: Сегодня

24 февраля Российская Федерация начала полномасштабную войну против Украины. Десятки тысяч украинцев лишились жизней в результате агрессии государства-террориста.

Но несмотря на все преступления Российской Федерации находятся люди, для которых "спорт вне политики", а "деньги не пахнут кровью".

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Олимпийский чемпион Альбервиля-1992 по фигурному катанию Виктор Петренко принял участие в ледовом шоу "Аленький цветочек", которое прошло в российском Сочи. Постановщик преставление – Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Прославленный украинский фигурист выступил в роли купца. Главную роль в спектакле сыграла скандальная российская допинг-фигуристка Камила Валиева.

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Отметим, что Виктор Петренко занимает пост второго вице-президента Украинской федерации фигурного катания. В его обязанности входит координация международной деятельности федерации.

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Сейчас Виктор Петренко живет около Нью-Джерси, в США, но и в Украине, по его словам, проводит достаточно много времени. При этом консультирует фигуристов из различных стран.

Виктор Петренко: 2022 и 1992 / Фото: Getty Images, НОК Украины

На момент начала войны Петренко находился в Украине. Знаменитый украинский фигурист в своем Instagram выложил единственный пост с фразой "Нет войне".

Напомним, Международный союз конькобежцев лишил страну-агрессора права проведения соревнований под своей эгидой. ISU отобрал у России проведение этапа кубка мира по фигурному катанию в сезоне 2022/2023. Санкции коснулись и Беларуси.