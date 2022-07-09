Наплював на тисячі смертей. Олімпійський чемпіон виступив у шоу дружини Пєскова

Віце-президент Федерації фігурного катання України Віктор Петренко взяв участь у льодовому шоу, яке відбулося у російському Сочі

Віктор Петренко взяв участь у льодовому шоу у Сочі / Фото: Колаж: Сьогодні

24 лютого Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України. Десятки тисяч українців втратили життя внаслідок агресії держави-терориста.

Але незважаючи на всі злочини Російської Федерації знаходяться люди, для яких "спорт поза політикою", а "гроші не пахнуть кров'ю".

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Олімпійський чемпіон Альбервіля-1992 з фігурного катання Віктор Петренко взяв участь у льодовому шоу "Червоненька квіточка", яке пройшло в російському Сочі. Постановниця вистави – Тетяна Навка, дружина прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Уславлений український фігурист виступив у ролі купця. Головну роль у спектаклі відіграла скандальна російська допінг-фігуристка Каміла Валієва.

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Зазначимо, що Віктор Петренко обіймає посаду другого віце-президента Української федерації фігурного катання. До його обов'язків входить координація міжнародної діяльності федерації.

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Наразі Віктор Петренко живе біля Нью-Джерсі, у США, але й в Україні, за його словами, проводить чимало часу. При цьому консультує фігуристів із різних країн.

Віктор Петренко: 2022 и 1992 / Фото: Getty Images, НОК України

На момент початку війни Петренко перебував в Україні. Знаменитий український фігурист у своєму Instagram виклав єдиний пост із фразою "Ні війні".

Нагадаємо, Міжнародна спілка ковзанярів позбавила країну-агресорку права проведення змагань під своєю егідою. ISU відібрала у Росії проведення етапу кубка світу з фігурного катання у сезоні 2022/2023. Санкції торкнулися й Білорусі.