15 серпня 17:00 Про матч
Колос 1
Рух 1
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
24 серпня 18:00
Шахтар --
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Пустила фекалії на вентилятор! Беленюк про "зраду" від Скабєєвої

Олег Люлька
15 серпня, 16:48
Олімпійський чемпіон Токіо жорстко висловився про російську телеведучу Ольгу Скабєєву, яка дістала з архіву їхнє спільне фото 2016 року

Беленюк фотографувався зі Скабєєвою в 2016 році, а зараз доводиться виправдовуватися / Фото: Telegram, REUTERS

Спортсмен-депутат Жан Беленюк різко висловився стосовно російської телеведучої Ольги Скабєєвої, яка, нагадаємо, на тлі виклику на килим до Міноборони України Ярослави Магучіх за обійми з Марією Ласіцкене запропонувала те саме зробити і з борцем.

"Було б справедливо викликати до Міноборони нардепа Жана Беленюка. Дивіться, яка зрада", – заявила днями Скабєєва, опублікувавши фото з Олімпіади-2016 в Ріо, де Жан показує свою срібну медаль, а сама телеведуча тримає в руках мікрофон з написом "Росія".

"Що тут коментувати? Як на мене, тут нема чого коментувати. Людина займається пропагандою, відвертою. Я не знаю, хто дивиться ці передачі. Якщо чесно, мені сказати нічого. Вона буде знавцем чого завгодно для того, щоб пустити фекалії на вентилятор. Тут без коментарів", – сказав щодо скандального допису Скабєєвої Беленюк в ефірі Радіо Свобода

Жан Беленюк на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Зазначимо, що раніше Беленюк уже реагував на висловлювання Скабєєвої, але не так гостро.

"Я не знаю, хто така Ольга Скабєєва. Зі мною фотографується багато людей. Мені у кожного питати, хто він, звідки і чим займається?" – казав Беленюк у коментарі Strana.ua

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