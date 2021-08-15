Пустила фекалії на вентилятор! Беленюк про "зраду" від Скабєєвої

Беленюк фотографувався зі Скабєєвою в 2016 році, а зараз доводиться виправдовуватися / Фото: Telegram, REUTERS

Спортсмен-депутат Жан Беленюк різко висловився стосовно російської телеведучої Ольги Скабєєвої, яка, нагадаємо, на тлі виклику на килим до Міноборони України Ярослави Магучіх за обійми з Марією Ласіцкене запропонувала те саме зробити і з борцем.

"Було б справедливо викликати до Міноборони нардепа Жана Беленюка. Дивіться, яка зрада", – заявила днями Скабєєва, опублікувавши фото з Олімпіади-2016 в Ріо, де Жан показує свою срібну медаль, а сама телеведуча тримає в руках мікрофон з написом "Росія".

"Що тут коментувати? Як на мене, тут нема чого коментувати. Людина займається пропагандою, відвертою. Я не знаю, хто дивиться ці передачі. Якщо чесно, мені сказати нічого. Вона буде знавцем чого завгодно для того, щоб пустити фекалії на вентилятор. Тут без коментарів", – сказав щодо скандального допису Скабєєвої Беленюк в ефірі Радіо Свобода

Жан Беленюк на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Зазначимо, що раніше Беленюк уже реагував на висловлювання Скабєєвої, але не так гостро.