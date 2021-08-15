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Пустила фекалии на вентилятор! Беленюк о "зраде" от Скабеевой

Олег Люлька
15 августа, 16:48
Олимпийский чемпион Токио жестко высказался о российской телеведущей Ольге Скабеевой, которая достала из архива их совместное фото 2016 года

Беленюк фотографировался со Скабеевой в 2016 году, а сейчас приходиться оправдываться / Фото: Telegram, REUTERS

Спортсмен-депутат Жан Беленюк резко высказался в адрес российской телеведущей Ольге Скабеевой, которая, напомним, на фоне вызова на ковер в Минобороны Украины Ярославы Магучих за объятия с Марией Ласицкене, предложила то же сделать и с борцом.

"Было бы справедливо вызвать в Минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая зрада", – съехидничала на днях Скабеева, опубликовав фото с Олимпиады-2016 в Рио, где Жан показывает свою серебряную медаль, а сама телеведущая держит в руках микрофон с надписью "Россия".

"Что тут комментировать? Как по мне, тут нечего комментировать. Человек занимается пропагандой, откровенной. Я не знаю, кто смотрит эти передачи. Если честно, мне сказать нечего. Она будет знатоком чего угодно для того, чтобы пустить фекалии на вентилятор. Здесь без комментариев", – сказал по поводу скандального поста Скабеевой Беленюк в эфире Радио Свобода

Жан Беленюк на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Отметим, что ранее Беленюк уже реагировал на высказывание Скабеевой, но не так жестко.

"Я не знаю, кто такая Ольга Скабеева. Со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?" – говорил Беленюк в комментарии Strana.ua

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