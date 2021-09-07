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Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Нехай Петрович, нормально: журналістка переплутала по батькові нового тренера збірної України

Олександр Трикіша
7 вересня, 19:55
Під час пресконференції головного тренера збірної України перед товариським матчем із Чехією стався комічний епізод – журналістка переплутала по батькові тренера

Александр Петраков має почуття гумору / Фото: REUTERS

Честь поставити перше запитання Олександру Петракову випала Ірині Козюпі. Саме вона піймала тренера в метро якийсь час тому.

"Олександре Петровиче..." – почала Ірина, але її перебив пресаташе національної команди Олександр Гливинський.

"Васильович", – поправив він журналістку.

"Та нехай Петрович, нормально", – розрядив обстановку сам Петраков.

Запитання журналістки стосувалася того, що тренер відпустив велику групу гравців перед матчем із Чехією.

"У людей Ліга чемпіонів, дуже серйозне змагання. До мене звернувся Шахтар, але я сказав, що рішення будуть приймати тільки після гри. І прийняв рішення також відпустити і динамівців трьох, щоб не було пересудів", – розповів Петраков.

Як команда Петракова грала проти чемпіонів світу:

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