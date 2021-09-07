Нехай Петрович, нормально: журналістка переплутала по батькові нового тренера збірної України

Честь поставити перше запитання Олександру Петракову випала Ірині Козюпі. Саме вона піймала тренера в метро якийсь час тому.

"Олександре Петровиче..." – почала Ірина, але її перебив пресаташе національної команди Олександр Гливинський.

"Васильович", – поправив він журналістку.

"Та нехай Петрович, нормально", – розрядив обстановку сам Петраков.

Запитання журналістки стосувалася того, що тренер відпустив велику групу гравців перед матчем із Чехією.

"У людей Ліга чемпіонів, дуже серйозне змагання. До мене звернувся Шахтар, але я сказав, що рішення будуть приймати тільки після гри. І прийняв рішення також відпустити і динамівців трьох, щоб не було пересудів", – розповів Петраков.