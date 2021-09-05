Петраков відправив зі збірної України ще одного футболіста

Новий головний тренер збірної України Олександр Петраков істотно почистив склад команди після матчу з Францією. Семеро гравців повернулися в свої команди, але на цьому тренер не зупинився

Віталій Миколенко не зіграє з Чехією / Фото: Reuters

Як повідомляють на офіційному сайті УАФ, сьогодні перед обідом Олександр Петраков вирішив відпустити в клуб Віталія Миколенка.

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Раніше ми писали, що Петраков зробив висновки: сім гравців покинули збірну України після Франції. Серед них досить відомі спортсмени.

Отже, тепер у розташуванні "синьо-жовтих" 19 виконавців. Раніше в команду були довикликані Юхим Конопля, Владислав Кочергін і Сергій Булеца.

8 вересня збірна України проведе товариський матч проти Чехії. Це буде останній матч для нашої команди у вересні.

Нагадаємо, напередодні збірна України зіграла внічию з Францією у відборі на ЧС-2022. Після цієї зустрічі Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці групи D.