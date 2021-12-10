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Гармата українця визнана найкращим голом у Лізі конференцій

Олександр Трикіша
10 грудня, 16:34
Зоря припинила боротьбу у Лізі конференцій після групового етапу. Проте півзахисник команди Єгор Назаріна може записати виступ собі в актив

Одноклубники вітають Назарину після забитого голу / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

УЄФА назвав гол гравця Зорі найкращим у шостому турі групового етапу Ліги конференцій.

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Назаріна відзначився потужним ударом зі штрафного у поєдинку проти Буде-Глімта. Сама зустріч завершилася нічиєю 1:1.

На жаль, цей матч уже жодного турнірного значення для Зорі не мав. Українці втратили шанси вийти у євровесну ще за тур до кінця групового етапу.

Нічийний результат дозволив італійській Ромі, яка у паралельному матчі виграла у болгарського ЦСКА Софії, фінішувати на першому місці та вийти до 1/8 фіналу. Буде-Глімт опустився на друге місце та зіграє у попередньому плей-офф раунді.

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