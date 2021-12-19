18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья 2
Атлетіко 1
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
22 грудня 22:30
Атлетик --
Реал --
26 грудня 14:30
Ліверпуль --
Лідс --
26 грудня 17:00
Манчестер Сіті --
Лестер --
18 грудня 23:00 Онлайн
Берінчик --
Чанієв --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Гарматний удар із центру поля! Відео фантастичного голу екс-одноклубника Робіньо

Сергій Шаховець
19 грудня, 10:44
Бразильський нападник Газіантепа Жоао Фігейредо став героєм поєдинку проти Фенербахче

Жоао Фігейредо - автор фантастичного голу з центру поля / Фото: Getty Images

У матчі 16-го туру чемпіонату Туреччини Газіантеп переміг Фенербахче з рахунком 3:2.

Читайте також: Ридав весь Манчестер: найзнаменитіший гол Агуеро, який пішов з футболу

Реклама

На 8-й хвилині поєдинку бразильський форвард Газіантепа Жоао Фігейредо помітив, що воротар Фенербахче вийшов далеко від воріт і гарматним ударом оправив м'яч за комір голкіперу.

Удар бразильця з центру поля вийшов напрочуд гарним!

Реклама

У цій зустрічі Жоао Фігейредо записав на свій рахунок дубль та гольовий пас, ставши справжнім героєм матчу.

Зазначимо, що бразилець свого часу виступав в Атлетіко Мінейро, де його одноклубниками були зірка світового футболу Робіньо та екс-динамівець Клейтон, який відіграв у команді Луческу 9 хвилин та став чемпіоном України.

Реклама

Клейтон покинув Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"